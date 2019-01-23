В «Церихе» рассчитывают, что кредиторы не заблокируют выплату дивидендов по итогам 2018 года.
Аналитики инвесткомпании «Церих Кэпитал менеджмент» рекомендуют инвесторам покупать привилегированные акции компании «Мечел», ожидая роста их котировок до 116 рублей.
На данный момент бумаги стальной компании на Московской бирже стоят в районе 107,8 — 107,9 рубля. Аналитики отмечают, что известия о рефинансировании синдицированного кредита пула западных банков на 1 млрд долларов являются очень позитивным знаком.
«Вопрос с краткосрочными обязательствами уже давно является критически важным для компании. Особенно важным моментом является снижение стоимости обслуживания долга. Это позволит высвободить денежный поток на развитие бизнеса и выплаты акционерам», — говорится в комментариях инвесткомпании.
В «Церихе» рассчитывают, что кредиторы не заблокируют выплату дивидендов по итогам 2018 года, и в этом случае акционеры могут рассчитывать на хорошую дивидендную доходность. По их расчетам, выплата даже относительно скромных дивидендов на уровне 8,65 рубля за акцию обеспечит более 8% дивидендной доходности.
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