Прибыль российского банковского сектора по итогам 2018 года предварительно оценивается в 1,3 трлн рублей. Об этом Банк России сообщает в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«По предварительным оценкам, за 2018 год прибыль банковского сектора достигла 1,3 трлн рублей (против 0,9 трлн рублей в 2017 году). Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации», — отмечается в обзоре.

Там говорится, что в ноябре — декабре 2018 года банки продолжали наращивать кредитование экономики. Как и ранее, опережающими темпами росло кредитование населения, чему могло способствовать снижение розничных кредитных ставок на фоне небольшого роста ставок по корпоративным кредитам.

Относительно ставок на кредитно-депозитном рынке указано, что по итогам ноября 2018 года ставки в основных сегментах рынков депозитов населения и корпоративных кредитов повысились на 0,1—0,3 процентного пункта, а в сегменте кредитов населению возобновилось снижение ставок.



По мнению ЦБ, возобновление снижения ставок по кредитам населению в ноябре может объясняться как более высоким уровнем ставок (и, соответственно, сохранением потенциала их снижения) в данном сегменте рынка и конкуренцией между банками за наиболее надежных розничных заемщиков, так и ростом доли ипотечных кредитов в оборотах рынка.

«На розничном сегменте рынка в ноябре более половины прироста розничного кредитного портфеля обеспечивалось ипотечными кредитами . Это заметное изменение в сравнении с предшествующими месяцами, когда основной прирост розничного кредитования обеспечивало потребительское кредитование », — обращает внимание регулятор.

По предварительным оценкам, в декабре основной вклад в прирост кредитования экономики также вносил розничный сегмент рынка.



Согласно предварительным данным, в декабре банки повышали депозитные ставки не так активно, как в предшествующем месяце: ставки увеличивались преимущественно в рамках сезонных спецпредложений по кратко- и среднесрочным вкладам.



В ноябре 2018 года на фоне номинального ослабления рубля наблюдался приток средств в валютные депозиты населения, тогда как объем рублевых вкладов несколько сократился, что привело к росту доли валютных депозитов. Ноябрьский переток средств в валютные депозиты носил локальный характер. По предварительным данным, в декабре интерес вкладчиков к рублевым депозитам восстановился: декабрьский приток средств в срочные рублевые депозиты втрое превысил аналогичный показатель для валютных депозитов.

