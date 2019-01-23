Банк «Санкт-Петербург» увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза, свидетельствуют представленные кредитной организацией предварительные итоги 2018 года по РСБУ.

Так, чистый процентный доход банка за 2018 год составил 22,1 млрд рублей (плюс 14,1% по сравнению с результатом 2017 года). Чистый комиссионный доход вырос на 8,7%, до 5,6 млрд. Чистый доход от операций на финансовых рынках равнялся 3,8 млрд рублей (минус 43,1% в годовом выражении). Выручка составила 32,4 млрд рублей, сохранившись на уровне 2017 года.

Операционные расходы выросли на 5,1%, до 14 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2018 год составила 6 млрд рублей, увеличившись на 49,2% по сравнению с 2017 годом, указано в релизе банка.

Активы банка по итогам 2018 года достигли 651,7 млрд рублей (плюс 9,6% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредитный портфель на начало этого года равнялся 368,8 млрд (плюс 4,3%). Объем кредитов корпоративным клиентам составил 288,5 млрд рублей (плюс 2,6%), физическим лицам — 80,3 млрд (плюс 10,6%). Уровень просроченной задолженности на 1 января 2019-го — 4,7%.

На 1 января 2019 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 413 млрд рублей (плюс 15% за год). Объем средств юридических лиц — 166,7 млрд рублей (плюс 7,3%), физических лиц — 246,2 млрд (плюс 20,8%).



Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 января 2019 года составил 74,8 млрд рублей (плюс 4,3% по сравнению с 1 января 2018 года). Норматив достаточности основного капитала — 9,2%, норматив достаточности собственных средств — 13,8%.

