Голландская финансовая группа ING заключила пятилетнее лицензионное соглашение с блокчейн-консорциумом R3 на использование его платформы Corda Enterprise. Банковская компания сможет задействовать технологию и распределенные приложения CorDapp в своей международной операционной деятельности.

Согласно главе ING по инновациям в области корпоративного обслуживания Аннери Вреугденхил, лицензионное соглашение знаменует собой «огромное достижение» на пути к интеграции клиентов банка в распределенную экономику, сообщает Ttrcoin .

Приложения CorDapp охватывают различные направления финансовых услуг, в том числе обеспечение торговых операций, идентификацию, страхование и т.д.