Ущерб от взлома новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia мог составить свыше 16 млн долларов в еthereum и токенах стандарта ERC-20 (по курсу на 19 января), выяснили специалисты работающей аналитического проекта Elementus, изучив данные в блокчейне еthereum.

Как сообщает Anycoin , эта сумма в 3 раза больше изначально предполагаемой оценки. Данные пока изучены только в одном блокчейне, не учитывают возможные потери в биткоинах и других альткоинах.

По данным Elementus, средства начали выводиться с двух основных горячих криптокошельков криптобиржи 13 января, а затем хакеры приступили к 76 тысячам криптокошельков меньшего размера.

При этом основными криптобиржами, на которые выводились средства, стали Bibox, Binance, Huobi и HitBTC. Всего на данный момент были обналичены активы на 882,632 тыс. долларов.

На данный момент, по мнению аналитиков Elementus, в зоне риска находятся 1948 криптокошельков пользователей Cryptopia с 380 ETH (около 46 тыс. долларов) на них, размещенных после начала атаки. Поскольку криптобиржа оценила ущерб в 3,5 млн долларов, возможно, часть средств хранилась на холодных криптокошельках или в другом кастодиальном сервисе.