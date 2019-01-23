Дальнейшее снижение нефтяных цен сохранит давление на рубль, поэтому ближайшим сопротивлением для доллара выступит отметка 66,75 рубля, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Если рубль переживет падение цен на нефть, то покупатели по нему повторно попытаются проверить на прочность уровень 66 рубль за доллар США. В рамках восходящей коррекции по паре евро/рубль жду умеренного восстановления до 75,85 рубля», - прогнозирует аналитик.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, в ближайшие дни рубль будет прежде всего поддерживать приближение пика налогового периода, поэтому продавать российскую валюту опасно даже спекулятивно.

«Кроме того, сегодня рубль может получить хорошую поддержку от аукционов Минфина по размещению ОФЗ, если они пройдут успешно. Задумываться об открытии лонгов по паре доллар-рубль следует лишь вблизи отметки 65,5, где неведомые силы разворачивали рубль весь последний квартал прошлого года», - поясняет эксперт.

«Утренний рост нефтяных котировок позволит сегодня приостановить снижение рубля на открытии торгов валютой. Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 65,9-67,2 рубля, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля», - комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.