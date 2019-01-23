Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БНП Париба Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (BNP Paribas S. A., ключевая структура BNP Paribas Group — одной из крупнейших финансовых групп в мире). «БНП Париба» обладает умеренно высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле, говорится в релизе АКРА.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля банка определяется его сильной франшизой в обслуживании крупных российских и международных компаний, функционирующих на территории РФ. Диверсификация операционного дохода является невысокой (он формируется в основном за счет процентных поступлений от средств, размещенных в других банках, в том числе в Банке России).

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем основного капитала банка по регулятивным нормам. На итоговую оценку позиций банка по капиталу негативно влияет относительно низкая эффективность. При этом «БНП Париба» является стабильно прибыльным.

Сильная оценка риск-профиля обусловлена высоким качеством активов вне портфеля ссудной задолженности при адекватном качестве управления рисками. Объем кредитного портфеля несущественный по сравнению с общим объемом активов. Основной статьей активов являются требования к материнскому банку.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов, а также ограниченным объемом обязательств, которые должны быть погашены в течение ближайших трех месяцев. Также у «БНП Париба» есть широкий выбор источников привлечения дополнительной ликвидности, включая средства ЦБ РФ и BNP Paribas.



АКРА также обращает внимание на концентрированный профиль фондирования банка, доля средств крупнейшего клиента — более 40% всех обязательств.

