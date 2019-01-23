Управляющая компания «Альфа-Капитал» и «ВымпелКом» разработали сервис, который позволяет абонентам сотового оператора инвестировать в фондовый рынок, имея на счету лишь 100 рублей. Опция доступна в приложении «Мой Билайн», пользователями которого сейчас являются около 8 млн человек в месяц. Об этом представители компаний рассказали журналистам в среду на совместной пресс-конференции.

Представители оператора сообщили, чтг пилотный проект с «Альфа-Капиталом» был запущен несколько месяцев назад. С тех пор в нем приняли участие около 400 тыс. человек, но средний счет пока небольшой — около 1 тыс. рублей. Новых вкладчиков в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) стимулировали, перечисляя 100 рублей на номер мобильного телефона. Деньги поступали в течение нескольких рабочих дней после первой инвестиции. По словам гендиректора УК «Альфа-Капитал» Ирины Кривошеевой, главная задача компании на данном этапе — не в привлечении значительной суммы инвестиций, а в расширении базы инвесторов.

По мнению главы ПАО «ВымпелКом» Василя Лацанича, на инвестиционном рынке много продуктов, рассчитанных на состоятельных инвесторов, однако по-настоящему массовых инструментов не так много. Как считает топ-менеджер, новый сервис позволит инвестировать и копить миллионам пользователей «Билайна», у которых есть небольшие денежные остатки от ежемесячного дохода.

Управляющие рассчитывают, что новый канал продаж через сервисы «Билайна» позволит им существенно расширить базу инвесторов.

В России уже около 2 млн частных инвесторов, однако уровень проникновения остается крайне низким, посетовала Ирина Кривошеева. По ее словам, если в США около 30% населения пользуются инвестиционными услугами, а в Китае около 35%, то у нас — не более 1% граждан (3,5% экономически активного населения). Между тем в банках у россиян около 27 трлн рублей во вкладах. Как рассчитывают управляющие, часть этих средств может попасть на рынок доверительного управления.

По итогам 2018 года его объем вырос до 7 трлн рублей, приток средств инвесторов составил 250 млрд рублей. Чисто частных инвесторов сейчас оценивается в 2 млн человек.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru