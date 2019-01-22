Ранее стало известно, что ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка.
Размер убытка Московского Индустриального Банка составляет примерно половину капитала кредитной организации, то есть не менее 13 млрд рублей за четыре года. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в ходе пресс-брифинга.
«На протяжении четырех последних лет общий объем накопленного убытка составляет около половины капитала — не менее 13 миллиардов рублей. Значительное количество учтенных, но не полученных процентов банк так и не получит в будущем, так как кредиты предприятиям придется реструктурировать. Без каких-то внешних вливаний банк не сможет стать рентабельным и не сможет сам себя докапитализировать», — прокомментировал он.
Поздышев также отметил, что собственником проводилась работа по реструктуризации и докапитализации банка. «Собственник докапитализировал банк на значительные суммы. Потом стал оказывать финансовую помощь не деньгами, а активами. Но такая помощь не дает банку заработать», — пояснил он.
«Банк был очень сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц. В общем объеме баланс — 309 миллиардов рублей, кредитный портфель — 216 миллиардов, из них 183 миллиарда — это кредиты юридическим лицам. Также значительная часть баланса — 26 миллиардов рублей — ценные бумаги. По нашей оценке, это качественная часть баланса. Основная проблемная зона — это 180 миллиардов рублей кредитов юридическим лицам. По нашим оценкам, из этих 183 миллиардов 123 миллиарда — это проблемные или потенциально проблемные кредиты», — заключил Поздышев.
Он добавил, что на нынешний момент корреспондентский счет банка пока стабилен. «Обычно отток начинается не в первый день начала операции по финансовому оздоровлению, а на второй-третий день. Я не думаю, что отток средств будет выше 10—15 миллиардов рублей», — подчеркнул Поздышев.
Ранее стало известно, что Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.
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