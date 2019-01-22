В криптоиндустрии присутствует элемент пузыря, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, таким образом, можно ожидать роста спроса на краудфандинг.

«Я участвовал в прошлом году в сессии по криптовалютам, и говорил, что криптоэкономика займет свою нишу, но не заменит полностью деньги, как утверждали энтузиасты, поскольку в криптоиндустрии присутствует элемент пузыря. <…> Очевидно, они [криптовалюты] будут использоваться, особенно в части ICO я не вижу им замены - очевидно, что спрос на краудфандинг будет расти», - цитирует Моисеева ТАСС .

При этом сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах», по его словам, невозможно спрогнозировать из-за того, что в него вносят «бесконечные правки».

Моисеев подчеркнул, что нужно было запустить документ, который регулировал бы ICO и давал определения в соответствии с требованиями FATF (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).