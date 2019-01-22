Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что в криптоиндустрии присутствует элемент пузыря, в связи с чем можно ожидать роста спроса на краудфандинг. Об этом заявил Моисеев в интервью ТАСС.

«Я участвовал в прошлом году в сессии по криптовалютам, и говорил, что криптоэкономика займет свою нишу, но не заменит полностью деньги, как утверждали энтузиасты, поскольку в криптоиндустрии присутствует элемент пузыря. <…> Очевидно, они [криптовалюты] будут использоваться, особенно в части ICO я не вижу им замены — очевидно, что спрос на краудфандинг будет расти», — считает он.

Комментируя развитие регулирования криптовалют, Моисеев добавил, что сейчас не может прогнозировать сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» в связи с «бесконечными правками». По мнению замминистра, «надо было запустить закон, который регулировал бы ICO и давал бы определения в соответствии с требованиями FATF — международной организации, которая занимается борьбой с отмыванием денег и требует, чтобы все страны ввели такое базовое регулирование».

«К его [законопроекта «О цифровых финансовых активах»] правке подключились технологи, которые решили описать криптовселенную, в итоге он до сих пор не принят, точнее принят в первом чтении. Сейчас идут бесконечные правки, и я уже не могу прогнозировать перспективы его принятия <…> Мы в итоге решили объять необъятное. Пока я, честно говоря, с грустью смотрю на развитие этого регулирования», — добавил он.