Южнокорейская криптовалютная биржа Coinnest из-за ошибки в системе отправила своим клиентам 6 млрд вон (5,3 млн долларов) в биткоинах и других криптовалютах, когда пыталась провести эирдроп токена We Game Token (WGT). Также из-за проблем на сервере некоторые клиенты получили переводы в фиатной валюте.

Теперь криптобиржа старается найти способы вернуть отправленную криптовалюту, сообщает Ttrcoin .

Проблемы в системе биржи были устранены 19 января. К тому времени пользователи передали компании половину суммы в вонах. Некоторые из тех, кто получил биткоины вместо WGT, решили немедленно продать криптовалюту, из-за чего на Coinnest ее цена обвалилась до 50 долларов.