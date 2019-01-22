Внешний долг РФ за прошлый год достиг десятилетнего минимума и продолжит снижаться в ближайшие годы в среднем на 50 млрд долларов ежегодно, заявил РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

По данным ЦБ на 1 января 2019 года, внешний долг России достиг минимального показателя за последние десять лет: его объем составил 453,7 млрд долларов. За год он снизился на 64,4 млрд долларов, или более чем на 12%.

При этом, по данным регулятора, внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на 32,3 млрд долларов.

По словам Вьюгина, сокращение внешнего долга России — вынужденный процесс, обусловленный действующими в отношении страны санкциями.

«Снижение долга происходит вынужденно. Есть обязательства компаний по срокам выплат, а получить сейчас новые займы от иностранных кредиторов за редким исключением практически невозможно. Поэтому нельзя сказать, что это естественный экономический процесс», — сказал эксперт.