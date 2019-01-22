Арбитражный суд Москвы на заседании 21 января объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении УМ-Банка. Сообщение об этом опубликовало во вторник, 22 января, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

УМ-Банк лишился лицензии 14 ноября 2018 года. В ЦБ отмечали, что «в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери». Кроме того, для сокрытия реального финансового положения и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм УМ-Банк в течение 2018 года осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.



В числе прочего регулятор указывал на признаки недобросовестного поведения руководства банка, а именно осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.