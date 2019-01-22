Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей. Это максимум за последние три года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, подготовленных для «Известий» . Такую динамику эксперты связывают со снижением ставок по займам в прошлом году и ростом ипотеки.

Первая причина — это тенденция к снижению процентных ставок на протяжении прошлого года, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ежемесячный платеж по кредиту стал меньше, исходя из этого граждане смогли позволить себе занимать в целом большие суммы, объяснил он.

В связи с тем что в последний год активно развивалось ипотечное кредитование, выросла потребность граждан в ремонте жилья и его оснащении техникой. В том числе поэтому вырос и средний размер кредита наличными, полагает аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин.



Аналитики ОКБ также отмечают, что средняя сумма кредитов наличными существенно ниже средней заявки на их получение. Так, граждане просили в 2018 году в среднем 168 тыс. рублей. Это ниже уровня фактически выданных кредитов на 36%. По мнению профессора РАНХиГС Аллы Дворецкой, такое расхождение объясняется тем, что банки предпочитают выдавать крупные ссуды более качественным заемщикам вместо того, чтобы кредитовать множество рисковых клиентов на небольшую сумму.

В 2019 году на фоне повышения ключевой ставки ЦБ темпы роста кредитования населения замедлятся на несколько процентных пунктов, считают эксперты. Ранее Банк России прогнозировал, что по итогам года темпы роста кредитования населения составят 12—17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10—15%. Такие цифры регулятор привел в основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020—2021 годов.

Банковская система, полагают эксперты, в текущем году столкнется со сложностями: расходы по депозитам возрастут, тогда как доходы от выданных кредитов во многом останутся на уровне нынешнего периода сравнительно низких процентных ставок.

