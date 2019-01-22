В Аналитическом кредитно-рейтинговом агентстве (АКРА) в конце прошлой недели произошли очередные кадровые потрясения. Через день после ухода с поста гендиректора Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочернюю компанию — «АКРА Риск-менеджмент» (АКРА РМ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в агентстве.

По словам собеседников газеты, были прекращены контракты со всем персоналом этой компании, работающим на аутсорсе. Кроме того, заявления об уходе по собственному желанию в пятницу написали три штатных работника АКРА РМ, включая гендиректора, партнера компании Олесю Шехольцеву.

АКРА РМ проработала чуть меньше года. Структура создавалась как часть «многопрофильной экосистемы по работе с кредитными рисками» под брендом АКРА и была отделена от основного бизнеса агентства. Основной задачей компании было предоставление дополнительных (нерейтинговых) услуг — по рейтинговому моделированию, стресс-тестированию и валидации рейтинговых моделей. Предполагалось, что в 2018 году в структуре доходов нерейтинговая деятельность займет не менее 15%.



Финансовой отчетности агентства за прошлый год еще нет, однако, по информации издания, этот план по выручке удалось перевыполнить.

«Новое руководство посчитало структуру чересчур дорогостоящей. Увольнение команды РМ не было добровольным решением ее членов», — уверен один из собеседников издания, знакомых с ситуацией. По словам другого источника, в понедельник с бывшей командой АКРА РМ пытались связаться для переговоров о возвращении на работу. Однако бывшие сотрудники структуры от переговоров отказались.

Как сообщили в пресс-службе агентства со ссылкой на его председателя совета директоров Карла Йоханссона, «АКРА не планирует закрывать дочернюю компанию АКРА РМ. Мы видим потенциал в этой сфере и обсуждаем дальнейшую стратегию развития АКРА РМ». На вопросы о причинах ухода команды АКРА РМ и о дальнейших планах относительно развития данной структуры в агентстве не ответили. Исполняющий обязанности гендиректора Игорь Зелезецкий заявил изданию: «Это касается только самого агентства и уволенных сотрудников».

