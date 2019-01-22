Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов.

Для использования его необходимо открыть на сайте Сбербанка в разделе «Копоративным клиентам» вкладку «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», найти внизу страницы баннер «Таможенный брокер» и кликнуть на кнопку «Узнать больше», говорится в сообщении кредитной организации.

При этом сервис включает в себя подготовку товара к таможенному оформлению, получение предварительных решений по классификации технически сложных товаров, представление интересов клиента в таможенных органах, сбор пакета документов, анализ и подбор оптимальной логистической схемы, разгрузку и выгрузку на склад временного хранения, хранение грузов, стикерование, подготовку документов для включения в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ и реестры интеллектуальной собственности стран Таможенного союза ЕАЭС.

По словам старшего управляющий директор-директор управления «Некредитные продукты CIB» Сбербанка Стеллы Кудачкиной, как многие другие, новый сервис будет дистанционным.