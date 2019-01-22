В 2018 году число новых бизнесов в России превысило количество закрытых на 88%, говорится в исследовании при поддержке Сбербанка, которое проводилось в рамках «Глобального мониторинга предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM).

Среди тех, кто закрыл свой бизнес в 2018 году, 75% отметили, что сделали это из-за того, что он был неприбыльным. При этом резко сократилось число бизнесов, закрытых по причине недоступности финансирования (7,4%), а также высоких налогов и бюрократии (4%).

Согласно результатам исследования, в России в 2018 году в создание и управление новыми компаниями было вовлечено 5,5% взрослого трудоспособного населения страны. По этому показателю Россия опередила Кипр, Италию, Германию, Польшу и Японию.

Число россиян, чей бизнес существует на рынке более 3,5 лет, составило 4,9% взрослого трудоспособного населения, что на 0,6% меньше чем в 2016 году.

Доля вынужденных предпринимателей, открывших свое дело из-за отсутствия других возможностей трудоустройства, выросла по сравнению с 2016 годом с 34% до 39,8%. Большинство россиян, как и в предыдущие годы, не планирует открывать собственное дело в ближайшие три года. Лишь 5,1% намереваются создать свой бизнес.

Количество людей, оценивающих условия для создания бизнеса как положительные, выросло на 5%. В 2018 году 22,8% российских респондентов отмечают, что в их регионе благоприятная среда для открытия собственного дела.

Только 2,3% респондентов получали доход от различных форм деятельности, связанных с использованием цифровых платформ, при этом только 1% респондентов получал доход от сдачи в аренду, лизинга товаров и услуг или предоставления доступа к услугам, оказываемым онлайн.