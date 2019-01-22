Сбербанк получил разрешение регуляторов всех стран, кроме ОАЭ, в рамках сделки по продаже турецкого Denizbank, и рассчитывает в феврале получить последнее разрешение. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Сделка предполагает получение большого количества разрешений зарубежных регуляторов, начиная от турецких и европейских. В настоящий момент мы получили абсолютно все разрешения зарубежных регуляторов, кроме Арабских Эмиратов. Этот регулятор запросил дополнительную информацию, и мы ожидаем окончательного ответа от него до конца февраля. Мы надеемся, что в эти сроки они какое-то решение примут», — сказал он.

Сбербанк, как и ранее, ожидает закрытия сделки до конца I квартала 2019 года.