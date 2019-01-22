Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал акционером Эс-Би-Ай Банка, ранее носившего название ЯР-Банк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Японская корпорация SBI Holdings достигла соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), суверенным фондом Российской Федерации, и Российско-японским инвестиционным фондом об инвестиции в Эс-Би-Ай Банк, дочернюю кредитную организацию SBI Holdings в России. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — говорится в сообщении банка.

Группа SBI Holdings в 2017 году стала единственным участником Яр-Банка. В 2018 году было зарегистрировано новое название — Эс-Би-Ай Банк.

В настоящее время Эс‑Би‑Ай Банк находится на этапе перезапуска бизнес-модели с целью преобразования в универсальный банк, предоставляющий клиентам максимально полный и актуальный спектр услуг, на основе современных финансовых технологий, отметили в кредитной организации.