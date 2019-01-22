Шестеро его подельников также получили различные тюремные сроки.
Исландец Синдри Тор Стефанссон, которому ранее были предъявлены обвинения в краже оборудования для майнинга биткоинов на сумму более 2 млн долларов, приговорен к 4,5 годам заключения.
Стефанссон и его подельники должны будут выплатить более 200 тыс. долларов компенсации в пользу пострадавшей майнинговой компании Advania.
Как напоминает ForkLog, в марте 2018 года Стефанссон организовал одно из наиболее крупных ограблений в истории Исландии, похитив более 600 полнофункциональных ферм для майнинга от Bitmain. Полиция задержала грабителей в том же месяце. Однако уже в апреле преступник сбежал из тюрьмы. Менее чем через неделю полиция задержала Стефанссона в Амстердаме, после чего он был экстрадирован в Исландию.
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