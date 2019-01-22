В декабре 2018 года банки выдали на 14,5% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,15 миллиона единиц, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1 миллион единиц)», — отмечается в релизе.

По данным НБКИ, в декабре самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (69,8 тыс. штук), Московской области (56,4 тыс. штук), Краснодарском крае (46,8 тыс. штук), Санкт-Петербурге (37,4 тыс. штук), Свердловской области (36,6 тыс. штук) и Республике Башкортостан (34,3 тыс. штук).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт перед новогодними праздниками прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Саратовской области (плюс 31,3%), Забайкальском крае (плюс 28,8%), Кировской области (плюс 28,7%), Ставропольском крае (плюс 28,4%), а также в Пензенской (плюс 26,3%) и Свердловской (плюс 25,8%) областях, заключили эксперты.

