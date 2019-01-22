МСП Банк реализовал пилотную сделку секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках мультиоригинаторной платформы. Кредиты, входящие в пул обеспечения, передаются специализированному финансовому обществу (СФО) с баланса МСП Банка.

Сделка предполагает обработку двух новых для участников рынка МСП механизмом поддержки: объединение в портфеле кредитов субъектам МСП, выданных несколькими барками, и предоставление поручительства «Корпорации «МСП» по облигациям старшего транша.

В сделке участвовали 7 инвесторов: ВЭБ.РФ, международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании, говорится в пресс-релизе МСП Банка.

Объем секьюритизированного портфеля МСП кредитов составляет 10 млрд рублей. Объем размещенных облигаций старшего транша - 7 млрд рублей. Ставка купона по облигациям составляет 9,10% годовых (ежемесячно).