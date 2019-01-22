Профицит федерального бюджета России за 2018 год составил 2,75 трлн рублей, или 2,7% ВВП. Такова предварительная оценка Минфина.

Это рекордный профицит с 2006 года (более ранние данные на сайте министерства не приводятся), когда показатель составил 1,99 трлн рублей. В 2017 году бюджет был исполнен с дефицитом в размере 1,33 трлн рублей.

Объем поступивших в бюджет доходов за 2018 год равнялся 19 трлн 454 млрд 953,8 млн рублей (102,7% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), исполнение расходов — 16 трлн 709 млрд 277,3 млн рублей (99,4% к общему утвержденному объему расходов и 95,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений).

При этом в декабре федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 697 млрд 12,2 млн рублей, или 7% ВВП.

Федеральная налоговая служба за год перечислила в бюджет 11,93 трлн рублей (102,4% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба — 6,06 трлн рублей (102,1%), другие федеральные органы — в сумме 1,47 трлн рублей (107,2%).

В конце декабря первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что профицит бюджета РФ по итогам 2018 года составит 2,5% ВВП.