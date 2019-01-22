«Лаборатория Касперского» обнаружила семь уязвимостей в системе промышленного интернета вещей от компании Моха. Некоторые из выявленных уязвимостей могли бы позволить злоумышленникам получить доступ к шлюзу и выполнить на нем произвольные команды.

По данным экспертов Kaspersky Lab ICS CERT, использование выявленных брешей может быть автоматизировано для массовой атаки на устройства ThingsPro, подключенные к технологическим сетям различных, в том числе промышленных, организаций.

При этом для обнаружения и эксплуатации этих уязвимостей, по оценкам экспертов, злоумышленникам не обязательно обладать глубокими техническими знаниями и навыками.