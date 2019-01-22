Популярный веб-кошелек для хранения криптовалют Blockchain намерен стать партнером эмитента одного из стейблкоинов до конца года.

По словам CEO компании Питера Смита, платформа является чрезвычайно привлекательным каналом распределения стейблкоинов, имея 32 млн зарегистрированных кошельков, «большинство из которых активны», сообщает Ttrcoin .

«Сейчас есть один стейблкоин, который используется больше всего, помимо Tether, но о нем все время забывают – это Paxos. У Paxos самые высокие объемы торгов, самая глубокая ликвидность и самая крупная капитализация. Но у них нет розничного партнера, который продвигал бы их бренд», - заметил Смит.

По его мнению, интерес компании к стейблкоинам обусловлен тем, что крупные криптовалюты, в том числе биткоин, со временем превращаются в инвестиционные инструменты, одновременно утрачивая платежную функцию, а стейблкоины дают возможность открывать банковские счета в долларах США для любого желающего.