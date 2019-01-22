Криптовалютная биржа OKEx планирует провести делистинг всех фьючерсных контрактов на bitcoin gold (BTG), включая недельные, двухнедельные и квартальные контракты, которые будут рассчитаны 25 января в 11:00 МСК в соответствии с ценой, зафиксированной в индексе BTG/USD на OKEx за час до этого, сообщает Ttrcoin .

Кроме того, 30 января будут удалены все данные о торгах по BTG-фьючерсам, в связи с чем биржа рекомендует пользователям, которым могут потребоваться эти данные, скачать их заранее.