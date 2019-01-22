Ожидается, что благодаря этому некоторые из клиентов смогут познакомиться с предложением биржи впервые.
Криптовалютная биржа Coinbase предоставит возможность осуществления международных переводов своим клиентам из Азии, Европы и Великобритании. Они смогут осуществлять и принимать SWIFT-переводы с помощью неамериканских банковских счетов.
Кроме того, для клиентов в США и Европе будет открыта новая внебиржевая площадка, а для крупных пользователей из Азии – трейдинговый сервис и кастодиальный с поддержкой стейблкоина USDC, сообщает Ttrcoin.
Новое предложение ориентировано на криптовалютные хедж-фонды, традиционные трейдинговые фирмы, подразделения по управлению семейными капиталами и т.д.
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