Криптовалютная биржа Coinbase предоставит возможность осуществления международных переводов своим клиентам из Азии, Европы и Великобритании. Они смогут осуществлять и принимать SWIFT-переводы с помощью неамериканских банковских счетов.

Кроме того, для клиентов в США и Европе будет открыта новая внебиржевая площадка, а для крупных пользователей из Азии – трейдинговый сервис и кастодиальный с поддержкой стейблкоина USDC, сообщает Ttrcoin .

Новое предложение ориентировано на криптовалютные хедж-фонды, традиционные трейдинговые фирмы, подразделения по управлению семейными капиталами и т.д.