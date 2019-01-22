В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота. Спор касается банка «Пойдем!», проданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Пробизнесбанка. Кредиторы последнего считают сделку притворной, прикрывающей последующую продажу акций банка «Пойдем!» лицам, связанным с АСВ, пишет «Коммерсант».

ВС рассмотрит дело о торгах по продаже 100% акций банка «Пойдем!» 4 февраля. Первоначальные и повторные торги с начальной ценой в 771,9 млн рублей не состоялись, и в итоге акции были проданы 22 ноября 2016 года Совкомбанку за 382 млн рублей. Два кредитора Пробизнесбанка обжаловали банкротные торги, считая, что они проведены с нарушениями и при злоупотреблении правом со стороны АСВ, покупателя и оператора электронной площадки, что привело к ограничению доступа других лиц к торгам и существенному снижению цены продажи банка.

Арбитражные суды отклонили иск, признав пропущенным срок исковой давности и отсутствие нарушений со стороны АСВ. Но по жалобе одного из кредиторов (ООО «Автоцентр») ВС передал дело в коллегию. По мнению кредитора, срок давности не пропущен, участникам были даны «недопустимо короткие сроки для подачи заявок» (полтора дня), а проекты договоров купли-продажи и задатка не были опубликованы на Федресурсе. Кроме того, истец считает торги притворными, а Совкомбанк ненастоящим покупателем, так как он почти не менял совет директоров «Пойдем!», назначенный АСВ, а через два месяца продал 75% акций банка лицам, связанным с агентством.

К ним заявитель относит бывших топ-менеджеров банка «Российский Капитал», который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. По мнению «Автоцентра», эти граждане не могли сами участвовать в торгах из-за конфликта интересов. «Такого запрета в законе нет, но аффилированность может говорить о недобросовестности организатора торгов», — отмечает Дмитрий Якушев из АБ «Андрей Городисский и партнеры».

В пресс-службе АСВ газете сообщили, что принадлежавшие Пробизнесбанку акции банка «Пойдем!» были реализованы в порядке, предусмотренном законом и согласованном кредиторами банка. «Кредитор Пробизнесбанка оспаривает состоявшиеся торги и их результаты, однако его доводы судами трех инстанций не были признаны в должной мере убедительными», — отметили там. В пресс-службе «Пойдем!» заявили, что Совкомбанк купил акции банка в ходе торгов, на официальной площадке АСВ, затем с прибылью перепродал эти акции, стоимость приобретения акций Совкомбанком была рыночной на тот момент. В Совкомбанке сообщили, что не согласны с утверждением истца о нарушениях в проведении торгов, о притворном характере сделки.

Юристы отмечают беспрецедентность спора в ВС и считают высокими шансы на отмену торгов. Если ВС отменит торги, это повлечет недействительность сделки по продаже акций.