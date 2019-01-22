Глава ВТБ Андрей Костин опроверг создание региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр». С авиаперевозчиком не ведется никакой работы в данном направлении, заявил Костин ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ в рамках создания региональной авиакомпании рассматривают возможность участия в проекте авиакомпании «ЮТэйр». По данным издания, рассматривалась схема с конвертацией долга «ЮТэйр» в акции. На Сбербанк приходится свыше половины всего банковского долга авиакомпании. Глава Сбербанка Герман Греф ранее назвал сообщения в СМИ глупостью.

«История с «ЮТэйр» будто выдуманная, никакой работы с «ЮТэйр» не планируется. [Герман] Греф уже опроверг эту информацию», — сказал Костин.

Вице-премьер РФ Максим Акимов допускал возможность создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр». Однако он отмечал, что государство не будет инициатором, так как «это запрос на стороне рынка, самой компании, кредиторов компании — пусть они обсуждают и вносят предложения».