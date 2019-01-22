Японский гигант электронной коммерции Rakuten в срок до апреля 2019 года планирует приостановить торги на принадлежащей компании криптовалютной бирже Everybody’s Bitcoin в связи с реорганизацией корпоративной структуры.

Торги приостановят с марта, а работа площадки будет восстановлена только после реорганизации Rakuten, сообщает ForkLog .

Новую структуру компании могут составить подразделения интернет-сервисов, коммуникационного взаимодействия, финансовых технологий и расчетов. При этом Everybody’s Bitcoin войдет в расчетное подразделение.