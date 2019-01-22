Майнеры в Китае начали массово перевозить свое оборудование в провинцию Сычуань, так как готовятся к тому, что вслед за наступлением сезона дождей в этом регионе произойдет заметное удешевление кВт электроэнергии.

Предприятия намерены успеть завершить все логистические операции до наступления Нового года по китайскому календарю, то есть до 5 февраля. При этом майнеры боятся не успеть вовремя или столкнуться с подорожанием логистических услуг вместе с приближением изменения погодных условий в провинции, сообщает Coinlife .

В прошлом году в Сычуане наводнения летом привели к тому, что многое оборудование вышло из строя и пришло в негодность. После этого, избыток воды в реках сменился ее недостатком, что было связано с наступлением засушливого сезона в провинции. В результате, тарифы на электроэнергию поползли вверх и вместе с дальнейшим «покраснением» котировок криптовалют все это вызвало банкротство значительного числа майнеров.