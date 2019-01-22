Специалисты аналитической компании Diar подсчитали, что, в декабре прошлого года объем трансакций в сети еthereum достиг 115 млн долларов.

Это максимальное значение за вcе время существования проекта (за исключением периода после хардфорка, связанного со взломом The DAO в 2016 году), сообщает Anycoin .

При этом в долларовом выражении стоимость операций в сети с 1,1 млрд долларов в 2017 году в прошлом году снизилась до 815 млн долларов. По сравнению с декабрем в текущем месяце этот показатель упал на 97% – предположительно из-за 80% падения цены ЕТН.