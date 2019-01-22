Государственная дума РФ приняла во вторник в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». Информация об этом содержится в базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного к рассмотрению Госдумой в первом чтении, специальными субъектами лизинговой деятельности являются лизинговые компании, претендующие на допуск или получившие доступ к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности; банки; юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50% (и компании, аффилированные с такими юрлицами); юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или Агентство по страхованию вкладов.

Условием для получения доступа к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности является внесение сведений о лизинговой компании в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности. Его будет вести Центробанк. Остальные игроки приобретают право на осуществление лизинговой деятельности со дня внесения сведений о них в реестр.

В статье «Требования к специальному субъекту лизинговой деятельности» сказано, что спецсубъект должен соответствовать требованию к минимальному размеру собственных средств (капитала). Для специального субъекта лизинговой деятельности, балансовая стоимость активов которого составляет 500 млн рублей и более, а также для лизинговой группы минимальный размер собственных средств составит 70 млн рублей, для специального субъекта лизинговой деятельности с балансовой стоимостью активов менее 500 млн рублей — 20 млн.

Специальный субъект лизинговой деятельности не вправе привлекать денежные средства физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, на основании договоров займа. Как следует из законопроекта, привлекать средства можно только от физлиц-акционеров или контролирующих лиц компаний-акционеров, от крупных займодавцев (с суммой займа не менее 1,5 млн рублей), а также в рамках размещения облигаций (биржевых облигаций) при определенных условиях.

В документе также содержится указание на то, что специальный субъект лизинговой деятельности не вправе совмещать лизинговую деятельность с деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность специального субъекта лизинговой деятельности подлежит обязательному аудиту. Спецсубъект обязан в порядке и в сроки, установленные Банком России, представлять отчетность регулятору либо саморегулируемой организации.

Положения статьи «Требования к специальному субъекту лизинговой деятельности» не распространяются на банки.

При этом из документа следует, что, в частности, если у банка будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций, то он автоматически будет исключен и из реестра лизингодателей.

Специальные субъекты лизинговой деятельности обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка не позднее чем через 90 дней после получения некоммерческой организацией статуса профильной СРО или включения лизингодателя в соответствующий реестр ЦБ.

Банк России сможет проводить проверки, давать специальным субъектам лизинговой деятельности обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, запрашивать информацию и документы.



Предполагается, что поправки вступят в силу через полгода после их официального опубликования. В числе прочего оговаривается, что полные требования к капиталу лизингодателей начнут применяться с 1 января 2021 года. С момента вступления закона в силу и до 1 января 2020 года минимальное требование к капиталу спецсубъектов лизинговой деятельности (за исключением банков) с балансовой стоимостью активов 500 млн рублей и более составит 30 млн рублей, далее до 31 декабря 2020 года — 50 млн. Для спецсубъектов лизинговой деятельности с активами менее 500 млн аналогичные переходные требования к капиталу составят 10 млн и 15 млн рублей.