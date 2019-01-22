Госдума во вторник приняла во втором чтении президентский законопроект, наделяющий Генпрокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.

В соответствии с документом надзорное ведомство получает право при необходимости направить запрос в Центральный банк РФ, который, в свою очередь, обращается в ЦБ (или иной орган иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка) «с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии счетов у лиц, которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».

Также поправками предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

«Госдума последовательно реализует инициативы президента РФ Владимира Путина по совершенствованию антикоррупционного законодательства», — сказал журналистам спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, данный законопроект позволит «усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами России, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Председатель Госдумы отметил, что законопроектом «вводится четкий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействии с Центробанком РФ запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии у российских чиновников вкладов в местных банках».