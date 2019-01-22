Госдума одобрила в первом чтении законопроект о требованиях для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег. Об этом сообщается в пресс-релизе Госдумы.

«Законопроект направлен на обеспечение бесперебойности осуществления переводов электронных денежных средств на территории нашей страны. Для этого законопроектом предлагается установить требования для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры, аналогичные действующим для платежных систем. Так, планируется предусмотреть обязанность привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег, ввести запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж и невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры от выполнения своих функций», — говорится в сообщении.

Принятие законодательной инициативы позволит обеспечить большую операционную и технологическую независимость операторов по переводу электронных денежных средств и бесперебойность переводов, добавили в нижней палате.

Аналогичные меры, принятые в отношении карточных платежных систем показали высокую эффективность в условиях принятия в отношении Российской Федерации односторонних санкций со стороны ряда иностранных государств.