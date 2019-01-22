Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает существенных изменений в политике Вашингтона по отношению к России и Китаю. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«К сожалению, на встречах, которые я здесь провел, я услышал мнение американских коллег, что в ближайшие два года не стоит ожидать никаких изменений со стороны администрации или конгресса США по отношению к России или Китаю. Так что, боюсь, в ближайшие пару лет у нас не получится существенно изменить этот [негативный] тренд», — отметил Костин.

По его словам, «более вероятно улучшение отношений [России] с Европой».

Всемирный экономический форум в Давосе проходит 22—25 января.