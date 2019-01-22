В инвесткомпании «Финам» рекомендуют покупать бумаги Citigroup, ожидая роста котировок на 20,6% до 74 долларов.

Аналитик «Финама» Анна Калмыкова считает, что финансовая группа заметно недооценена по основным показателям по сравнению с конкурентами. К тому же, по ее мнению, дальнейшее повышение ставок ФРС является несомненным фактором роста, поскольку это оказывает влияние на увеличение чистой процентной маржи и последующего увеличения рентабельности.

В IV квартале 2018 года Citigroup увеличила скорректированную прибыль на 14% — до 4,22 млрд долларов. Прибыль на акцию составила 1,61 доллара.

«В прошлом году темпы роста квартальной скорректированной прибыли на акцию заметно ускорились, и в 2019 году ожидается сохранение данной тенденции», — считает Калмыкова.

Прогноз на четыре квартала 2019 года также не предполагает резких скачков или провалов показателей.