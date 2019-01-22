Базирующийся в Цюрихе Falcon Private Bank предоставил частным и институциональным клиентам возможность прямых криптовалютных переводов между «сегрегированными кошельками» и обмена на фиатные средства.

Кроме того, Falcon Private Bank разработал кастодиальное решение, которое якобы успешно прошло независимый аудит, сообщает ForkLog .

Отметим, что Falcon Private Bank поддерживает биткоин (BTC), еthereum (ETH), bitcoin cash (BCH) и litecoin (LTC).