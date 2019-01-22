Цифровые активы включены в портфолио организации и налоговую документацию.
Базирующийся в Цюрихе Falcon Private Bank предоставил частным и институциональным клиентам возможность прямых криптовалютных переводов между «сегрегированными кошельками» и обмена на фиатные средства.
Кроме того, Falcon Private Bank разработал кастодиальное решение, которое якобы успешно прошло независимый аудит, сообщает ForkLog.
Отметим, что Falcon Private Bank поддерживает биткоин (BTC), еthereum (ETH), bitcoin cash (BCH) и litecoin (LTC).
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