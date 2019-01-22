Еврокомиссия планирует запустить программу по кибербезопасности, предусматривающую вознаграждения до 25 тыс. евро для программистов, которые смогут выявить критические уязвимости в используемых институтами ЕС программах с открытым исходным кодом.

Как сообщает РИА Новости , также будет предложен «бонус в 20% за предоставление исправления обнаруженной уязвимости».

Программа является ключевым компонентом проекта EU-FOSSA 2 (аудит программного обеспечения со свободными и открытыми исходными кодами), финансируемого Европейским парламентом и осуществляемого Европейской комиссией, с целью повышения безопасности программного обеспечения.