Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,566 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", — сообщила ЕК.