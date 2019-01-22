Такое решение связано со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС.
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.
«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,566 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", — сообщила ЕК.
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