Создание виртуальной банковской карточки и внимательная проверка истории сайта помогут пользователям защитить себя от кражи денег и данных при покупках в Интернете, рассказал в интервью РИА Новости основатель компании Group-IB, эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков.

«Во-первых, лучше сделать отдельный счет для покупок в Интернете. Большинство банков сейчас предлагает в виде бесплатной функции выделение виртуальной карты, на которую вы переводите ту сумму, которая нужна для покупки. Почему это надо? Потому что даже если вы попали на сайт злоумышленников, максимум, что вы потеряете, это будут деньги с этой карточки. И то, вы потом можете попробовать вернуть эти деньги у банка», — сказал он.

Затем необходимо проверить, насколько известен сайт, на котором вы собираетесь совершить покупку.

«Если вы не знаете такого бренда, цена сильно не похожа на настоящую, этого магазина не существует в таких агрегаторах, как, к примеру, Яндекс-маркет, если это свежесозданный домен, то я бы не рекомендовал делать покупку на этом сайте. У хорошего сайта должен быть сертификат, в виде зеленого замочка вверху страницы. Нажмите на него, посмотрите, какого числа он выдан и на имя какой организации. Если организация, на имя которой выдан сертификат, не совпадает с названием магазина, то это плохой сайт», — отметил эксперт.

При этом наиболее безопасным методом оплаты покупок в Интернете является оплата живому курьеру при доставке товара. По словам Сачкова, во время любых крупных распродаж или праздников будет возрастать количество киберпреступлений, связанных с попыткой продажи контрафакта, или сбора информации на поддельных сайтах с целью кражи денег. Он также посоветовал не рассказывать сразу все данные о своей банковской карте при получении звонка из банка, так как это могут быть мошенники.

Сачков напомнил, что оператору из банка также не нужно называть номер банковской карты, код безопасности, которых находится не ее обратной стороне, а также пин-код.

