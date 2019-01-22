«Эксперт РА» повысило Саровбизнесбанку рейтинг кредитоспособности до уровня «ruА», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» с «позитивным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



«Повышение рейтинга связано с покупкой 81% акций кредитной организации банком ВТБ, что, по мнению агентства, обеспечивает поддержку Саровбизнесбанку в случае необходимости, а также поспособствует укреплению конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, адекватными оценками ликвидности, качества активов и корпоративного управления, а также сильными достаточностью капитала и прибыльностью», — поясняется в релизе.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне. Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Сеть присутствия банка в рамках Нижегородской области рассматривается как широкая. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, является приемлемой.

Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен, прежде всего, ссудами, выданными юридическим лицам, а также финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления. Розничный кредитный портфель преимущественно представлен потребительскими ссудами.



Ресурсную базу банка характеризует высокая зависимость от средств населения при их низкой географической диверсификации. При этом концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как низкая, а запас ликвидности — как достаточный. В то же время, агентство отмечает, что некоторое давление на ликвидную позицию в будущем может оказать вероятное перераспределение части свободной ликвидности в пользу ВТБ.