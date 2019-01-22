Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов, вводящих ответственность главы ЦБ за уровень экономического роста в РФ и дающих право группе депутатов инициировать процедуру освобождения председателя Банка России от должности. Документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Для реализации более эффективной политики экономического роста в России представляется обоснованным расширить действующие цели Банка России, установив его ответственность за отдельные показатели, характеризующие экономический рост», — говорится в пояснительной записке.

Деятельность Банка России дополняется новыми целями: обеспечение темпов роста ВВП, реальной зарплаты работников организаций, реальных располагаемых денежных доходов населения, номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций выше среднемировых показателей, а также снижение уровня безработицы.

Одновременно вводится персональная ответственность председателя Банка России путем дополнения перечня оснований, при которых глава ЦБ может быть отстранен от своей должности. Речь идет о случаях, когда глава ЦБ не достиг в свой деятельности соответствующих целей — увеличения темпов роста ВВП и других.

Кроме того, «в целях развития института парламентаризма и совершенствования системы сдержек и противовесов в конституционной системе России» группе депутатов Госдумы численностью не менее одной пятой депутатов предоставляется право направить в адрес президента РФ обращение о рассмотрении возможности направления президентом в Госдуму представления о досрочном освобождении от должности председателя Банка России.

«Вводимый настоящим проектом федерального закона комплекс мер, связанный с деятельностью ЦБ РФ и его взаимодействием с Государственной думой, будет способствовать существенному увеличению темпов экономического роста в Российской Федерации, повысит роль Государственной думы и усилит институт парламентаризма в целом», — указывают авторы законопроекта.

Другим законопроектом закрепляется система процентных ставок по операциям Банка России, основанная на применении ключевой ставки и коридора процентных ставок, а также определяется значение ключевой ставки и коридора процентных ставок в рамках денежно-кредитной политики. Национальному финансовому совету предоставляются полномочия по установлению ключевой ставки, верхней и нижней границ коридора процентных ставок, а также определения операций Банка России, которые должны осуществляться по ключевой ставке, операций, которые должны осуществляться по ставкам в пределах границ коридора процентных ставок, и операций, которые осуществляются по ставкам, выходящим за пределы границ коридора процентных ставок.