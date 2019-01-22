В отличие от существующих предложений на банковском рынке новый сервис работает по модели разовой оплаты за услугу юридической консультации. Абонентской платы или необходимости покупать дорогостоящие пакеты услуг нет. При этом клиенты «Сферы»1 получат до пяти бесплатных консультаций в зависимости от тарифа на обслуживание расчетного счета (акция действует до 14 марта 2019 года).

Юридические консультации доступны в интерфейсе интернет-банка. Предприниматель задает вопрос в онлайн-чате, после чего происходит автоматическая оценка стоимости услуги в зависимости от сложности запроса. В случае согласия клиента на оказание услуги обращение передается юристу.

Помимо консультаций новый онлайн-сервис предлагает предпринимателям участие юриста в переговорах с партнерами, общение с госорганами, звонок юриста от имени клиента, обжалование результатов тендера или анализ изменений в законодательстве.

«Мы продолжаем расширять ассортимент онлайн-сервисов для малого бизнеса, которые получают клиенты «Сферы» вместе с расчетным счетом. Все сервисы — юридические услуги, бухгалтерия, финансовая аналитика, электронный документооборот и банковские гарантии — доступны клиентам в интернет-банке сразу после открытия расчетного счета, — рассказал генеральный директор «Сферы» Дмитрий Костенко. — Теперь наши клиенты смогут оперативно решить любой юридический вопрос без переплаты за услуги специализированных агентств».

Официальный сайт банка — sfera.ru

1 Услуги банковского обслуживания оказывает Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), универсальная лицензия ЦБ РФ № 101 от 29.11.2018. Система «Банк Сфера» – корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет (в т.ч. с использованием Мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные документы Клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по Счетам.