Криптовалюты несут в себе угрозу для стабильной традиционной экономики, хотя они не проходят базовые тесты для финансовых услуг, заявил Хью ван Стенис.

«Они не прошли элементарных тестов для финансовых услуг. Они не имеют ценности для хранения, они медленнее аналогов, они не являются хорошим инструментом для обмена», — пояснил Хью ван Стенис.

Как сообщает РБК , старший советник Банка Англии добавил, что большой проблемой для Банка Англии станет контроль новых участников банковской системы.