Поскольку уровень 66 рублей за гринбек в понедельник устоял, то на сегодня стоит рассмотреть восстановление доллара США до 66,72 рубля, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов и добавляет, если сопротивление на отметке 66,75 рубля устоит до четверга, то тогда можно будет снова вернуться к сценарию на тест уровня 66 рублей за доллар.

«На торгах в Азии пара евро/доллар ушла в минус. В связи с этим евро с рублем на открытии Московской биржи окажется под давлением. Зона для открытия находится между отметками 75,25 рубля и 75,34 рубля за единицу европейской валюты. Из нее стоит ожидать восстановления пары евро/рубль, потому что с утра нефть подешевела почти на 1%. Для укрепления евро целевой уровень – это 75,65 рубля», - прогнозирует эксперт.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль сегодня перешагнет отметку 66,5, но потенциал укрепления российской валюты сохраняется.

«Приближающийся пик налогового периода также поддержит рубль: 25 января нудно будет рассчитаться поНДС, НДПИ и акцизам, а 28 января - последний день уплаты налога на прибыль», - поясняет Антонов.

Как сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари, Наталья Мильчакова, рубль при открытии торгов может ожидать слабое падение. Наш прогноз по рублевым парам составляет 66-67 рубля за доллар и 75-76,3 рубля за евро.

«Можно предположить, что если цены на сырую нефть продолжат поступательный плавный рост, а спрос на ОФЗ восстановится, то рубль может также получить поддержку», - комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.