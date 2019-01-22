Тинькофф Банк подключит свою эквайринговую сеть из 30 тыс. торговых точек к приему платежей через китайский сервис Alipay (входит в аффилированную с Alibaba Group финтех-компанию Ant Financial Services). Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В настоящее время платежи через Alipay принимают 25 тыс. торговых точек в России, а услуги по эквайрингу осуществляют ВТБ, «Русский Стандарт», Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк.

В первые три месяца Тинькофф Банк подключит к Alipay около 5 тыс. POS-терминалов, а в последующие месяцы платежи китайского сервиса смогут принимать все 30 тыс. обслуживаемых банком торговых точек.

Alipay появился в России в апреле 2017 года. Сервис не оказывает услуги российским гражданам, его клиенты — иностранцы, в основном китайские туристы. На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, который введет запрет на обслуживание россиян иностранными платежными сервисами.

Количество ежемесячных пользователей Alipay в России составляет около 100 тыс. человек. Клиент Alipay в среднем тратит за поездку несколько десятков тысяч рублей. За последний год число китайских туристов в России выросло на 15%, до 1,7 млн человек.

Сейчас по всей России к Alipay подключено более 25 тыс. магазинов, в том числе продуктовый ретейл, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, рестораны быстрого питания, а также сети парфюмерии и косметики.

Тинькофф Банк начнет подключать к Alipay магазины, расположенные в местах концентрации китайских туристов, пояснили в банке. Это Москва и города «Золотого кольца», Санкт-Петербург, Иркутск и озеро Байкал, Владивосток и другие города Дальнего Востока. В Тинькофф Банке не ответили на запрос РБК.