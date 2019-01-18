Подразделение публичной компании Digital Garage, базирующийся в Токио финтех-стартап Crypto Garage, Inc., получил разрешение на запуск финансового блокчейн-проекта в регуляторной песочнице под надзором Секретариата Кабинета министров Японии. При этом стартап задействует сайдчейн Liquid от поставщика блокчейн-решений Blockstream.

Так, Crypto Garage разработает SETTLENET, которая позволит выпускать биржам-участникам токенизированную иену на базе Liquid Network, а также торговать активом против L-BTC, привязанных к стоимости биткоина, сообщает ForkLog .

Пока проект находится на стадии концепции. Тем не менее его окончательной целью является создание OTC-платформы с прозрачным ценообразованием. Известно, что тестирование будет длиться ровно один год, а принять участие смогут лишь лицензированные в стране биржи.