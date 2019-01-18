Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Такую точку зрения высказал глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет «Российская газета».



По его словам, депутаты предлагали дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. «Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — сомневается Рязанский.



При этом он считает возможным дать право отдельным коллективам в рамках договоров устанавливать свой режим работы. Например, уже сейчас это активно использует торговля. Крупные сети закрывают свои магазины на 1—2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, держать персонал нерентабельно.



Вместе с тем сенатор подчеркнул, что, по его мнению, утверждение государственных праздников должно происходить в рамках государственной политики.

Рязанский напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами. И, если родители не пролежат все десять праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что считает вредными чрезмерно продолжительные новогодние каникулы.